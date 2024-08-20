На кадастровый учет поставили поликлинику № 7 в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе

В ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе построили детско-взрослую поликлинику № 7 на 355 посещений в смену. Социальный объект оперативно поставили на кадастровый учет благодаря работе управления Россреестра и министерства жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Поликлиника в Ленинском городском округе расположена по адресу: пос. Битца. мкр. Южная Битца, б-р Южный, д. 2 стр. 2. Общая площадь медучреждения — более 1,8 тыс. кв. метров. Детское и взрослое отделения будут обособленными. Оборудуют кабинеты первичной медицинской помощи и профилактики, кабинеты терапевта, педиатра и специалистов узкой направленности. А также кабинеты КТ, МРТ, УЗИ и ЭКГ. Пациентов с респираторными вирусными инфекциями примут в специальном «фильтр-боксе».

ЖК «Южная Битца» строится под брендом «1-й ДСК», комплекс расположен в 3 км от МКАД. В состав проекта входят 12 жилых корпусов, четыре детских сада, две школы и поликлиника. В ЖК сочетаются преимущества жизни около лесопарков и транспортная доступность. Также на территории комплекса оборудованы детские и спортплощадки, благоустроены зоны для отдыха.

На данный момент восемь жилых домов в комплексе и два детских сада полностью построены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.