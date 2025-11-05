На юге Москвы инвесторы могут приобрести крупное помещение для бизнеса
В Южном административном округе Москвы, на улице Кировоградской, город выставил на продажу помещение свободного назначения. Площадь объекта составляет 472,8 кв. м, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он уточнил, что подобрать подходящие объекты для бизнеса или инвестиций жители Москвы и предприниматели могут на Инвестиционном портале, где представлены предложения из разных районов города. Так, в Чертаново Центральном в настоящее время доступно нежилое помещение площадью свыше 450 кв. м.
«Оно может быть использовано для открытия небольшого склада для интернет-магазина, швейной мастерской, творческой студии или другого вида бизнеса. Участниками аукциона могут быть юридические или физические лица. Прием заявок на участие в торгах завершится 13 ноября, аукцион пройдет 25 ноября», — пояснил Пуртов.
Объект располагается по адресу: улица Кировоградская, д. 22, к. 2. Помещение находится на втором этаже в шаговой доступности от станции метро «Пражская» и обеспечено всеми необходимыми коммуникациями. Для того, чтобы принять участие в торгах, потребуется зарегистрироваться на онлайн-платформе «Росэлторг» и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись.
В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является городской Инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
