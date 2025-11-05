На юге Москвы инвесторы могут приобрести крупное помещение для бизнеса

В Южном административном округе Москвы, на улице Кировоградской, город выставил на продажу помещение свободного назначения . Площадь объекта составляет 472,8 кв. м, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что подобрать подходящие объекты для бизнеса или инвестиций жители Москвы и предприниматели могут на Инвестиционном портале, где представлены предложения из разных районов города. Так, в Чертаново Центральном в настоящее время доступно нежилое помещение площадью свыше 450 кв. м.

«Оно может быть использовано для открытия небольшого склада для интернет-магазина, швейной мастерской, творческой студии или другого вида бизнеса. Участниками аукциона могут быть юридические или физические лица. Прием заявок на участие в торгах завершится 13 ноября, аукцион пройдет 25 ноября», — пояснил Пуртов.

Объект располагается по адресу: улица Кировоградская, д. 22, к. 2. Помещение находится на втором этаже в шаговой доступности от станции метро «Пражская» и обеспечено всеми необходимыми коммуникациями. Для того, чтобы принять участие в торгах, потребуется зарегистрироваться на онлайн-платформе «Росэлторг» и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись.

В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является городской Инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

