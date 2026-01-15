сегодня в 10:20

На городские торги выставили два коммерческих помещения в Коптеве

В районе Коптево на севере Москвы выставлены на открытые аукционы два нежилых помещения для бизнеса. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что район привлекателен для ведения бизнеса наличием развитой транспортной инфраструктуры, близостью к Северо-Западной хорде, зеленым зонам и высокой плотностью жилой застройки, что может обеспечить стабильный поток клиентов и рентабельность предприятия.

«На городские торги здесь выставлены два помещения свободного назначения площадью 109,5 и 156,2 кв. м на первом этаже многоквартирного дома по адресу: 3-й Новомихалковский проезд, дом 8/1. Такие объекты оптимально подходят для открытия кафе, детских развивающих центров, магазинов товаров повседневного спроса или сервисных центров. Прием заявок завершится 23 января, а открытые аукционы пройдут 30 января», — отметил Пуртов.

Помещения расположены на первом этаже, имеют отдельные входы и подключены к основным инженерным сетям. Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Витриной для торгов городским имуществом выступает Инвестиционный портал Москвы, в разделе «Торги Москвы» можно найти полные данные о лотах, включая фотографии, документы и условия реализации.

Развитие подобных цифровых сервисов для бизнеса соответствует региональной программе «Цифровое государственное управление» и целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Больше информации об экономике Москвы доступно в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.