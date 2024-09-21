На элитную дачу Пугачевой в подмосковном Солнечногорске нашелся покупатель

Mash: замок Пугачевой в Подмосковье могут купить за 125 млн рублей

Певица Алла Пугачева нашла человека, который готов купить ее элитную дачу в Солнечногорске Московской области. Он заплатит 125 млн рублей, сообщает Mash .

Покупатель еще не внес Пугачевой задаток. Однако передача части денег планируется на следующей неделе.

Будущий владелец дачи Пугачевой уже приезжал в замок и осматривал его. По словам очевидцев, недвижимость ему понравилось. Примадонна даже согласилась сделать большую скидку на объект.

Торги продолжаются до сих пор. Но если сделка все же состоится, то на ее заключение примадонна, скорее всего, приедет лично.

Сначала четырехэтажный дворец площадью 760 квадратов на участке 80 соток хотели продать за 225 млн рублей. Однако затем на недвижимость сделали скидку почти 50%.

Ранее актер Борис Галкин заявил, что Россия ничего не потеряла после переезда Пугачевой в Израиль. Артист объяснил популярность примадонны тем, что она «накачанная фигура».