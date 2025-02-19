Муниципалитетам Подмосковья вернули более 1,5 тыс объектов благодаря прокуратуре

Прокуратура Московской области активно ведет исковую работу по возврату в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства. Так, в прошлом году на баланс региона вернули более 1,5 тыс объектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверок установлено, что в нарушение законодательства о концессионных соглашениях, призванных за счет частных инвестиций обеспечить функционирование и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, органами местного самоуправления с хозяйствующими организациями заключены договоры аренды без указания обязательных условий о проведении мероприятий по ремонту и реконструкции существующих объектов жилищно-коммунальной сети и созданию новых.

По результатам рассмотрения исков прокуратуры области в 2024 году муниципалитетам возвращено свыше 1,5 тыс. объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры с кадастровой (балансовой) стоимостью в размере более 830 млн рублей.

В настоящее время на рассмотрении в Арбитражном суде Московской области находится 4 иска прокуратуры области о признании недействительными договоров аренды 375 объектов жилищно-коммунального хозяйства региона.

Так, например в городском округе Люберцы трансформаторная подстанция передана в пользование юридическим лицам по договорам аренды с нарушением требований действующего законодательства. При этом она является объектом энергетического обеспечения местного населения, обслуживающим 13 многоквартирных домов и общеобразовательное учреждение.

В этой связи прокуратура области направила исковое заявление в Арбитражный суд Московской области о признании договора аренды недействительным и применении последствий недействительности сделок в виде возврата имущества в муниципальную собственность.

Контроль за устранением выявленных нарушений и результатом рассмотрения исковых заявлений обеспечивается.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.