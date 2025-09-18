Мособлимущество инициировало упрощение порядка извещения о продаже сельхозземель

Сегодня на открытии осенней сессии Мособлдумы были внесены изменения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области». С такой инициативой выступил на 117-м заседании министр имущественных отношений Тихон Фирсов. Благодаря нововведениям в Подмосковье упрощается порядок извещения о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения, а именно сокращается перечень сведений, который указывается в извещении заявителями. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Собственники земель сельхозназначения, принимая решение о продаже таких участков, прежде всего по закону должны известить о своем намерении в письменной форме правительство области, поскольку у Правительства есть преимущественное право покупки. Для чего необходима новая редакция закона? Сокращение перечня сведений об участке из состава сельхозземель обусловлено тем, что при оказании данной услуги мы часто сталкиваемся с неполным заполнением извещений заявителями. Это в свою очередь ведет к увеличению числа отказов в приеме документов. Поэтому ведомством инициировано исключить необходимость указания сведений о государственной регистрации права собственности на земельный участок, категории земли и вида разрешенного использования. Цена, размер, местоположение земельного участка, имеющиеся ограничения и обременения, а также срок, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет, — все это остается», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Министр также добавил, что в 2025 году из частной собственности в областную казну перешло 4 сельхозучастка общей площадью более 406 гектаров.

Известить власти о намерении продать свой участок можно, воспользовавшись онлайн услугой Минимущества «Рассмотрение извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения» на регпортале.

Право преимущественной покупки не распространяется на садовые и огородные участки, участки для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, а также на земельные участки с объектами недвижимости. Кроме того, не требуется извещать власти, если участок продается с публичных торгов. Результат оказания услуги будет доступен в личном кабинете в срок не более 15 рабочих дней.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.