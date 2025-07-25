Мособлимущество безвозмездно принимает объекты газового хозяйства в собственность

С целью обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения для всех потребителей Подмосковья в регионе осуществляется консолидация газораспределительных сетей, которые принадлежат на праве собственности физическим и юридическим лицам. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

По словам министра регионального министерства имущественных отношений Тихона Фирсова, в 2025 году принято в областную собственность 70 газопроводов среднего и высокого давления общей протяженностью 87 км.

«Принятые в госсобственность региона объекты газового хозяйства в дальнейшем мы закрепляем за специализированной организацией „Мособлгаз“, которая не просто следит за их состоянием и бесперебойным газоснабжением населения, но и планирует работы по реконструкции, в том числе в целях реализации социальной газификации. В этом году планируем принять еще 2 тыс. км газопроводов», — уточнил министр.

Процесс консолидации газового хозяйства имеет ряд преимуществ:

— повышение уровня безопасности и надежности снабжения газом за счет профессиональной эксплуатации и оперативного реагирования на возможные неисправности и аварийные ситуации;

— обеспечение высокого уровня защиты жизни и здоровья граждан, повышение устойчивости работы всей газораспределительной системы региона;

— создание единых условий технологического присоединения потребителей.

Для того, чтобы передать частные газопроводы в собственность Московской области, необходимо подать обращение в министерство имущественных отношений Московской области по адресу электронной почты: mio@mosreg.ru (в копии в адрес АО «Мособлгаз» по адресу электронной почты info@mosoblgaz.ru) для юридических лиц и по адресу (в копии в адрес АО «Мособлгаз» по адресу электронной почты info@mosoblgaz.ru) — для физических лиц.

Мероприятия по консолидации газораспределительных сетей проводятся поэтапно до полного завершения интеграции всех газопроводов в единую сеть региона, в соответствии с программой правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «О развитии газификации в Московской области до 2035 года».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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