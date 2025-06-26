Мособлдума провела Открытую трибуну по вопросам расселения аварийного жилья в Ступине

В ходе мероприятия своим опытом расселения граждан из аварийного жилья представили главы пяти городских округов Подмосковья, в том числе глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

«Сейчас продолжается расселение домов, признанных аварийными, до 1 апреля 2025 года. Порядка 800 тыс. кв. м будет расселяться, в которых проживает почти 50 тыс. наших жителей. На этот год объем финансирования по госпрограмме на расселение граждан из аварийного жилья превышает 24 млрд рублей. Это средства областного и местных бюджетов», — сказал Олег Рожнов.

На сегодняшний день в городском округе Ступино признано аварийными 68 многоквартирных домов — 973 помещения общей площадью 31,5 тыс. кв. м, в которых проживают более 2 тыс человек. Идет обследование еще 18 МКД — это порядка 300 жилых помещений общей площадью почти 10 тыс. кв. м.

«То есть у нас количество аварийного фонда добавится. И мы расселяем по трем вариантам. Первый вариант — новострой. В прошлом году в один такой дом у нас переехало 132 семьи, а в этом году 175 жилых помещений мы предоставили во втором доме. Второй вариант переселения — это приобретение жилья на вторичном рынке. Порядка 70 квартир мы купили в прошлом году на вторичном рынке, но столкнулись с проблемами. Во-первых, это вторичный рынок и люди переезжают не в новое жилье. Также тяжело подобрать подходящую площадь», — поделился Мужальских.

Он подчеркнул, что в прошлом году в муниципалитете было выдано 30 сертификатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.