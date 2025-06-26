Мособлдума провела Открытую трибуну по расселению аварийного жилья в Кашире

В ходе мероприятия своим опытом расселения граждан из аварийного жилья представили главы пяти городских округов Подмосковья, в том числе глава городского округа Кашира Сергей Гудзь.

«Сейчас продолжается расселение домов, признанных аварийными, до 1 апреля 2025 года. Порядка 800 тыс. кв. м будет расселяться, в которых проживает почти 50 тыс. наших жителей. На этот год объем финансирования по госпрограмме на расселение граждан из аварийного жилья превышает 24 млрд рублей. Это средства областного и местных бюджетов», — сказал Олег Рожнов.

На сегодняшний день в городском округе Кашира расположено 809 МКД, 24 из них — признаны аварийными с общей площадью 19 тысяч квадратных метров и числом граждан 1313 человек. В рамках реализации действующей программы переселения из аварийного жилого фонда Московской области планируется переселить 15 МКД общей площадью 13,9 тыс. кв. м с числом граждан 1016 человек.

«В 2024 году мы расселили 131 гражданина из 60 жилых помещений общей площадью 2062 кв. м. В том числе мы предоставили 34 сертификата. В 2025 году планируем расселить 27 граждан из 11 жилых помещений и приобрести 11 жилых помещений площадью не менее 455 кв. м. В 2026-м году, согласно программе, подлежит переселению 989 граждан из 11 МКД общей площадью 13,5 тыс. кв. м», — рассказал Сергей Гудзь.

Он подчеркнул, что из всех жилых помещений — 70% составляют однокомнатные квартиры.

Известно, что в округе в этом году стартовал новый этап выдачи сертификатов на приобретение жилья. На текущую дату принято 75 заявлений. Тридцать из них уже рассмотрено: 27 — с положительным решением на получение сертификата, 3 — с отказом. Девять сертификатов предоставлено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.