Мособлдума предлагает ограничить залог сельхозземель

Мособлдума предлагает запретить собственникам, не являющимся фермерами, передавать свои земельные участки сельхозназначения в залог, передает корреспондент РИАМО.

Законопроектом предлагается запретить собственникам, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями или организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции, передавать в залог свои земельные участки сельхозназначения.

Соавторы идеи — сенатор Российской Федерации Александр Двойных и депутат Госдумы Владимир Кашин.

Двойных отметил, что зачастую недобросовестные собственники используют сельхозземли как спекулятивный актив. Законопроект разработан для исключения таких механизмов и сохранения сельхозземель.

«Подходы, заложенные в законопроекте, позволят устранить препятствия для изъятия неиспользуемых земель сельхозназначения, при этом не затронут интересы добросовестных землепользователей», — сказал сенатор.

По словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, слишком часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда земля, предназначенная для выращивания зерновых культур и овощей, становится разменной монетой в финансовых операциях, далеких от аграрной сферы.

«Непрофильный собственник, получивший участок, как правило видит в нем не плодородный ресурс, а лишь цель — продать и получить финансовую выгоду. Что в результате ведет к выводу ценных земель из оборота или к последующей смене категории под застройку. Данный законопроект направлен на защиту именно целевого использования земли», — подчеркнул Керселян.

Законодательная инициатива будет направлена на рассмотрение в Госдуму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.

