Мособлархитектура представила методы формирования водно-зеленых каркасов в Подмосковье

В Санкт-Петербурге на I международном форуме зеленой отрасли прошла сессия, посвященная формированию водно-зеленых городских каркасов. Начальник управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Мособлархитектуры Алеся Гончарик рассказала о новых подходах к созданию общественных территорий в Подмосковье, которые интегрируются в водно-зеленый каркас региона.

Гончарик отметила, что устойчивое развитие невозможно без закрепления водно-зеленого каркаса в стратегических документах, таких как схемы территориального планирования Московской области, генеральные планы городских округов и проекты планировки территорий. Особое внимание уделяется природно-историческим и природно-экологическим территориям, которые требуют новых решений для сохранения природного потенциала и создания экологически безопасной среды.

По словам эксперта, новые методы основаны на проектировании общественных пространств с учетом принципов экологической устойчивости и сохранения ландшафта. Уже сейчас в Подмосковье резервируются территории общего пользования, а проекты межевания позволяют муниципалитетам оформлять права на имущество и интегрировать новые участки в водно-зеленый каркас. Такой опыт может быть полезен и для других регионов России.

В ходе сессии были рассмотрены примеры учета общественных территорий в мастер-планах и концепциях, а также отмечена важность включения водно-зеленого каркаса в документы территориального планирования. Гончарик подчеркнула стратегическую значимость комплексного подхода к развитию водно-зеленых структур, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.