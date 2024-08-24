Москвичи из 175 попавших под программу реновации домов получили новые квартиры

В Восточном административном округе (ВАО) российской столицы 1 062 дома попали в программу реновации. Некоторые их жители уже получили новые квартиры, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках программы реновации в ВАО построено 48 ЖК. Они уже введены в эксплуатацию. Еще 91 жилой комплекс находится на стадии проектирования и возведения.

Жилье с качественной отделкой передали москвичам из 175 домов. Суммарно в новые квартиры въехали 22,6 тыс. человек.

Также в рамках программы реновации в Москве улучшают социнфраструктуру в Восточном административном округе. Был построен детский сад в районе Богородское, рассчитанный на 275 мест. Там же заканчивают возведение школы, которая вместит до 600 человек. Она должна заработать уже в 2024 году.

В районе Перово возводится стоматологическая больница. В Преображенском вместе с ЖК построят детский сад, рассчитанный на 200 детей.

Также в Северном Измайлове появится школа. Она рассчитана на 700 человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов заявил, что в столице проводится редевелопмент 88 территорий в рамках программы реновации. На участках площадью более 1,1 тыс. гектар построят около 23 млн квадратных метров недвижимости.