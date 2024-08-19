Владимир Ефимов: 88 проектов КРТ реализуют в Москве

В столице по итогам аукционов правообладатели участков и недвижимости, а также инвесторы и операторы комплексного развития территорий (КРТ) проводят редевелопмент 88 территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Число активных проектов в столице возросло до 88. На участках общей площадью более 1,1 тыс. га построят почти 23 млн кв. м различной недвижимости, все площадки ждет благоустройство. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 6,5 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 487 млрд рублей», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что в итоге создадут около 236,8 тыс. новых рабочих мест.

Проектами будет охвачено 66 городских районов во всех округах. Вместе с современными жилыми кварталами в них появятся общественно-деловые и промышленные объекты. Сейчас идет подготовка к строительным работам по 80 проектам комплексного развития территорий суммарной площадью 964 га.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках реализации 88 проектов планируется возвести 13,1 млн кв. м жилья, в том числе свыше 4 млн кв. м — для программы реновации и других городских нужд.

«Также на участках построят свыше 7,5 млн кв. м общественно-деловых объектов и около 2,4 млн кв. м высокотехнологичных производств», — уточнил Гаман.

В рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице по программе комплексного развития территорий 236 проектов суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на различных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина.