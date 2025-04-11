Москвичам расскажут о борьбе с самостроем и благоустройстве территорий

Госинспекция по недвижимости Москвы организует онлайн-мероприятие под названием «Меры по обнаружению и освобождению земельных участков от самовольных построек». Трансляция запланирована на 15 апреля в 16:00, сообщила пресс-служба ведомства.

Экспертом выступит Никита Набатников — главный инспектор Управления контроля за объектами недвижимости по Западному административному округу.

В ходе вебинара слушатели узнают о ключевых законодательных нормах, которые должны соблюдать землепользователи при строительстве, чтобы избежать признания объектов самостроем. Также будет разъяснено, по каким критериям нежилые здания, сооружения или строения могут быть классифицированы как незаконные.

Участникам представят успешные кейсы благоустройства освобожденных территорий: как ранее захваченные площади превращают в парковые зоны или площадки для спорта.

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