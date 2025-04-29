Москва выставила на торги три коммерческих объекта в Южном Бутове

Инвесторам на торгах доступны три нежилых помещения на юго-западе Москвы. Они имеют свободное назначение, а их площадь варьируется от 96,7 до 334,2 квадратного метра. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На Инвестиционном портале Москвы предприниматели могут подобрать разные объекты для начала, расширения своего дела или же для возможности инвестировать в коммерческую недвижимость. Например, на аукционы выставлены объекты, расположенные в шаговой доступности от станции метро „Улица Скобелевская“ на первом этаже жилого дома по адресу: Изюмская улица, дом 45, корпус 1. Поблизости находятся супермаркеты, аптеки, салоны красоты, школы, спортивная площадка и лесопарк. Все желающие могут подать заявки на участие в торгах до 6 мая. Покупатели смогут открыть здесь предприятия любого вида», — сказал Пуртов.

Помещения подключены к основным коммуникациям: электричеству, водоснабжению, канализации. Открытые аукционы пройдут 20 мая. Для участия в торгах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».