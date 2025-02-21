Москва выставила на торги 5 нежилых помещений в Северном районе

На торги выставлены пять нежилых помещений в Северном районе Москвы. Предприниматели могут приобрести коммерческие объекты площадью от 151 до 250,9 кв. м, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Город регулярно предлагает бизнесу новые коммерческие помещения. Предпринимателями стабильно востребованы объекты свободного назначения на первых этажах новостроек. Сейчас на Инвестиционном портале Москвы доступны пять таких помещений в Северном районе. Победители торгов смогут открыть в них магазин, аптеку, кафе и другие предприятия сферы услуг», — сказал Пуртов.

Он уточнил, что открытые аукционы состоятся в период с 12 марта по 23 апреля.

Все лоты расположены на Долгопрудной аллее, оборудованы отдельными входами и подключены к основным коммуникациям: электричеству, водоснабжению и канализации. Сроки подачи заявок варьируются в зависимости от объекта и продлятся до 4 марта или 15 апреля.

В настоящее время предпринимателям доступно более 370 нежилых помещений и зданий. Для участия в торгах требуется регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.