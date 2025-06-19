сегодня в 15:39

Москва выделила более 50 участков для реализации реновации

В Москве еще на 53 земельных участках построят дома по программе реновации, сообщается на сайте мэра столицы.

Мегаполис регулярно выделяет землю под возведение жилых комплексов и создание сопутствующей инфраструктуры. С начала года Москва подобрала более 50 земельных участков для строительства домов по программе реновации.

Было заключено 53 договора безвозмездного пользования участками и аренды площадок в 8 административных округах. Общая площадь выделенных участков — свыше 25 га.

На Каспийской улице для строительства жилого комплекса воспользуются участком общей площадью около 40 тысяч «квадратов». Другой дом построят на Дмитровском шоссе. Его площадь будет 15 тысяч квадратных метров.

На первых этажах зданий расположатся различные объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Между тем мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в программу реновации включили еще 131 участок.

Ранее 17 старых домов расселили в столичном Гольянове с начала реновации. Всего планируется расселить 101 дом.