Овчинский: 17 старых домов расселили в столичном Гольянове с начала реновации

В московском районе Гольяново по реновации расселили 17 старых домов. Горожане переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Полностью расселенные дома демонтируют, а на освобожденных городских территориях возводят новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой.

«Переселение жителей в районе Гольяново началось в 2021 году, когда под заселение передали новостройку на Щелковском шоссе. Сегодня количество жилых комплексов достигло четырех. За 4 года новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой отпраздновали жители из 17 полностью расселенных домов», — сказал Овчинский.

По его словам, чтобы переезд москвичей по реновации был комфортным, столица бесплатно предоставляет им грузчиков и машину для транспортировки вещей. Городской сервис «Помощь в переезде» жители могут заказать сами на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению.

Всего по реновации в Гольянове планируется расселить 101 дом, новое жилье получат около 25,3 тыс. горожан.

Участникам программы реновации Москва предлагает равнозначное жилье с продуманной планировкой, чтобы жители могли удобно приспособить его под свои потребности. Площадь новых квартир обычно больше, чем старых, это стало возможным за счет более просторных кухонь, коридоров и санузлов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что в московскую программу реновации включили еще 131 площадку для возведения жилых домов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации в мегаполисе утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн горожан и предусматривает расселение 5176 домов.

Ранее Собянин поручил нарастить темпы реализации реновации вдвое.

Москва — один из лидеров среди российских регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».