Московская область утвердила план развития конкуренции на 2026–2030 годы

Правительство Московской области в декабре 2025 года утвердило «дорожную карту» по развитию конкуренции на 2026–2030 годы. Документ предусматривает меры поддержки бизнеса, устранение административных барьеров и развитие малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы был утвержден правительством Российской Федерации. В соответствии с этим документом, регионы должны принять собственные «дорожные карты» по содействию развитию конкуренции до 1 мая 2026 года.

Московская область стала одним из первых регионов, утвердивших такой план. В декабре 2025 года правительство области приняло План мероприятий по поддержке конкуренции, который разработан совместно с ФАС России. Документ направлен на поддержку бизнеса, снятие административных барьеров и реализацию отраслевых проектов для стимулирования малого и среднего предпринимательства.

Заместитель руководителя комитета по конкурентной политике Московской области Вахтанг Кордзахия пояснил, что в реализации «дорожной карты» участвуют центральные исполнительные органы и органы местного самоуправления региона. Эффективность мероприятий будет оцениваться предпринимателями, а комитет по конкурентной политике обеспечит постоянный мониторинг удовлетворенности бизнес-среды. Работа по совершенствованию конкурентной среды продолжится с учетом федеральных стандартов и рекомендаций ФАС России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.