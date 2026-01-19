Молодые семьи в Шатуре, Солнечногорске и Люберцах получили жилищные сертификаты

В начале года 19 молодых семей из Шатуры, Солнечногорска и Люберец получили жилищные сертификаты по программе «Жилище», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В городском округе Шатура 9 молодых семей получили жилищные сертификаты для улучшения жилищных условий в рамках государственной программы «Жилище». В Солнечногорске вручено 6 свидетельств, одно из которых — семье участника СВО.

В Люберцах сертификаты получили 4 семьи, в большинстве из которых воспитываются дети. Наличие собственного жилья отмечается как важный фактор стабильности и благополучия.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» необходимо соответствовать ряду критериев: возраст до 35 лет, нуждаемость в жилье, регистрация в Московской области и наличие дохода для оплаты 65% стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.