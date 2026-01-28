Молодые семьи Подмосковья получили жилищные сертификаты в нескольких округах

В Луховицах, Красногорске и Волоколамске молодым семьям вручили сертификаты на приобретение жилья по программе «Жилище», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Луховицах шесть молодых семей получили сертификаты на покупку квартиры или дома в любом округе Подмосковья. В Красногорске вручено 11 сертификатов, что позволит их обладателям решить жилищный вопрос в этом году. В Волоколамске одна семья вскоре отметит новоселье.

В Наро-Фоминском округе участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» стали 18 семей. Из них три многодетные семьи и пять семей участников СВО получили свидетельства о праве на социальную выплату.

Для участия в подпрограмме необходимо соответствовать ряду критериев: возраст до 35 лет, признание нуждающимся в жилье, регистрация по месту жительства в Московской области, а также наличие дохода для оплаты 65% стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.