Молодому ученому из Жуковского вручили сертификат на социальную ипотеку

В Подмосковье состоялось вручение сертификатов на приобретение жилья в рамках программы «Социальная ипотека» молодым ученым и уникальным специалистам организаций оборонно-промышленного комплекса. Среди получателей сертификатов — жуковчанин Максим Новиков, инженер Научно-исследовательского центра Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Его работа связана с подготовкой к исследованиям и испытаниями самолетов, направленных на оценку уровня шума на земле и звукового удара, что играет важную роль в минимизации воздействия авиашума на окружающую среду.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. За это время более 800 специалистов получили жилищные сертификаты. Ежегодно участниками программы становятся человек: молодые ученые и уникальные специалисты организаций ОПК. Государство покрывает 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а также компенсирует основной долг по ипотечному кредиту в течение 10 лет. Участникам остается выплачивать только проценты по займу.

Программа направлена на поддержку научных кадров и специалистов критически важных отраслей, способствуя их закреплению в регионе.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.