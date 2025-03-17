Молодой инженер-конструктор из Дубны купил квартиру по программе «Соципотека»

«Социальная ипотека» помогла молодому специалисту приобрести квартиру в городском округе Дубна. Максим Зинин — инженер-конструктор в АО ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка. Стаж работы — 2,5 года, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

По словам обладателя сертификата, специальность была выбрана еще в школе. А для того, чтобы связать жизнь с техническими науками, нужно было усиленно изучать физику и высшую математику.

«Сначала работа на предприятии давалась тяжело, абсолютно новая обстановка вокруг, новые люди, обязанности. Но со временем решение различных инженерных задач стало моей повседневностью и сейчас мне все больше и больше нравится моя сфера деятельности. Я рад, что удалось познакомиться с инженерами, обладающими большим опытом работы», — рассказал Максим.

Принять участие в программе «Социальная ипотека» Максиму порекомендовал начальник. Однокомнатная квартира молодого специалиста еще строится.

«Очень хотелось квартиру именно в новостройке и полностью с нуля сделать в ней ремонт так, как хотелось бы мне. Идеальным вариантом оказался строящийся дом, рядом с местом моей работы. Думаю, первое время буду жить один, пока идет ремонт. Как только все полностью будет готово, перееду туда основательно со своей девушкой», — отметил обладатель сертификата.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.