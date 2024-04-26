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Молодая семья из Сергиево-Посадского округа купила жилье по жилищной субсидии

Мама с двумя детьми из Сергиево-Посадского городского округа в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» переехала из тесной комнаты в собственную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Сыну Екатерины Татариновой 8 лет, дочери всего 2 года. Мама в первую очередь старается привить детям доброту, отзывчивость.

Долгое время семья жила в маленькой комнате в общежитии. Татаринова признается, что мечтала о двухкомнатной квартире. Региональная подпрограмма помогла ей осуществить мечту.

«Я искала двушку с раздельными комнатами и обязательно с ремонтом. В итоге уже переехали. У нас были гости. Всем очень понравилось. Хорошие соседи, тихий район. Рядом строят бассейн. Мы ждем не дождемся, когда будет готово — у Ромы только и разговоров, как начать заниматься», — говорит Екатерина.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.