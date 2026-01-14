Молодая семья из Можайского округа получила сертификат на покупку жилья в Подмосковье

Семья Масловых из Можайского округа стала участником программы поддержки молодых семей и получила сертификат на социальную выплату для приобретения жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе прошла церемония вручения сертификата на получение социальной выплаты по программе поддержки молодых семей. Документ, гарантирующий выплату не менее 35% от стоимости будущего жилья, семье Масловых вручил первый заместитель главы округа Алексей Сперанский.

Алексей Сперанский поздравил супругов Алексея и Марию Масловых, их дочь Ульяну и сына Марка с важным этапом в жизни и пожелал им скорого новоселья. Семья планирует использовать государственную выплату вместе с льготной семейной ипотекой для покупки квартиры в строящемся доме в Подмосковье. Сдача жилья запланирована на следующий год.

Мария Маслова отметила, что участие в программе стало для семьи реальным шансом приобрести собственное жилье. Программа реализуется в рамках федеральных и региональных инициатив по обеспечению молодых семей доступным и комфортным жильем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.