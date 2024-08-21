Молодая семья из Клина приобрела жилье благодаря жилищной программе

Семья Давыдовых из городского округа Клин, в которой недавно родился третий ребенок, решила квартирный вопрос. Благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» они приобрели собственную «трешку». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области .

Молодые родители Дмитрий и Екатерина выбрали для девочки необычное имя — Николь. Старшие дети Арина и Дима ждут, когда малышка подрастет и они всей семьей смогут путешествовать по России.

«Мы любим ездить по местам боевой славы. Были во Ржеве в музее военной истории, в местах памяти Зои Космодемьянской. Старшей дочке Арине сейчас 12 лет. Когда она была совсем маленькая, мы ездили в Ульяновск, ходили в музей самолетов. Она до сих пор все помнит. Поэтому, хотя Диме только будет 2 года, мы уже брали его в поездки. Немножко подрастет Николь и снова соберемся», — говорит мама.

Давыдовы жили в одной квартире с родственниками. Информацию о региональных мерах поддержки молодых семей Екатерина увидела на портале госуслуг. Супруги решили принять участие в подпрограмме.

«По жилплощади у нас теперь более, чем хорошо. Взяли «трешку» на вторичном рынке. Косметический ремонт был, что-то все равно улучшаем под себя. Место прекрасное — тишина, лес, свежий воздух, заповедник рядом. При этом сад и школа в пешей доступности», — рассказывает он.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.