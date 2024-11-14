сегодня в 10:31

Молодая семья из Каширы приобрела квартиру по жилищной программе

Мама с двумя детьми из городского округа Кашира приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Анна Медведева — молодая мама, которая воспитывает двоих мальчиков. Старшему Тимофею 4 года, младшему Матвею исполнился год. По словам мамы, ребята растут дружными.

«Тимофей по характеру спокойный ребенок, он мне очень помогает мне с маленьким Матвеем. Они вместе играют. Любят разные настольные игры, собирать пазлы», — говорит Анна.

Раньше семья жила в съемной квартире. Узнав, как подруга решила жилищный вопрос с помощью субсидии, Анна тоже решила воспользоваться региональной мерой поддержки.

«Я быстро определилась с выбором. Взяла «двушку» с хорошим ремонтом на вторичном рынке. В доме живут мои подруги. Мне настолько радостно, что у нас своя собственная квартира», — говорит Анна.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.