Молодая семья из Дубны купила квартиру по жилищной программе

Мама с дочкой из городского округа Дубна готовятся к новоселью. Приобрести жилье им помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Инна Кондратьева работает в индустрии красоты. Ее 11-летняя дочь Ева занимается танцами и волейболом.

«У Евы такие направления, как волейбол и танцы дополняют друг друга. Она ходит в студию хип-хопа. Это спортивные танцы, ей помогает физическая подготовка. Недавно их коллектив занял первое место на национальных соревнованиях», — рассказала Инна.

Кондратьевы жили в «малогабаритке» вместе с родственниками. По словам Инны, о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье ей рассказала бабушка. Теперь они готовятся к переезду в собственную «двушку».

«В квартире можно было сразу жить. Но пока есть время мы решили переклеить обои, поменяли мебель. Переезжаем летом: ждали окончания школы. Ева как раз заканчивает начальную школу. В среднюю запишемся по новому адресу», — сказала Инна.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.