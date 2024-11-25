Многодетная семья с 10 детьми в Коломне получила дом по жилищному сертификату

Многодетная семья с 10 детьми в Коломне приобрела большой дом в Пирочах по жилищному сертификату, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С помощью жилищного сертификата коломенская многодетная семья приобрела большой дом в Пирочах.

В семье Афанасьевых — четыре сына и шесть дочек: Николай, Мария, Александра, Алексей, Варвара, Анастасия, Ксения, Елизавета, Сергей, Дмитрий. У старшего, Дмитрия, уже сложилась своя семья, в которой растут двое сыновей.

«Так что, если считать вместе со взрослыми, нас уже 15 человек. Когда собираемся на праздники, уже и гостей звать не нужно — нас и так много», — улыбается мама и бабушка Юлия Афанасьева.

Долгое время вопрос жилплощади для большой семьи оставался открытым: квадратные метры, которые служили для них домом, не несли с собой простора и комфорта. Ситуация кардинально поменялась в этом году благодаря государственной программе Московской области «Жилище». Теперь семья переехала в большой дом в Пирочах.

Удивительно яркая, энергичная и мудрая мама десяти детей, кажется, легко и просто справляется со всеми заботами. А четыре года назад даже смогла заочно окончить Государственный социально-гуманитарный университет по специальности «Воспитатель детского сада».

Еще один интересный факт: по специальности Юлия Афанасьева — техник-лаборант, и вместе со своим старшим сыном Дмитрием участвовала в строительстве Крымского моста. Дмитрий непосредственно занимался строительными работами, а Юлия и ее коллеги проводили лабораторные исследования несущих конструкций этого масштабного проекта.

Глава округа Александр Гречищев навестил большую семью Юлии Афанасьевой. Помимо цветов и сладостей он привез и еще один важный подарок, который вручил одному из старших сыновей Юлии. Сейчас он находится в кратковременном отпуске и уже скоро вновь вернется в ряды российских военнослужащих, защищающих интересы нашего государства в зоне СВО. Тактический спальный мешок защитит бойца от холода и ветра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.