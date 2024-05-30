Многодетная мама приобрела квартиру в Подмосковье по жилищной программе

Старшей дочери Армине Авагян 8 лет, средней дочери — 7, младшему сыну нет еще и года. Находясь в декрете, мама все время посвящает ребятне.

«Обе дочки занимаются плаванием. Старшая дочка ходит в музыкальную школу, играет на фортепиано. Средняя увлекается художественной гимнастикой. А малыша я пока стараюсь беречь, к мультикам не приучаю», — рассказала Армине.

Долгое время семья жила у сестры с другими родственниками. Знакомые посоветовали Армине узнать о региональных мерах поддержки в жилищном вопросе. Подпрограмма «Молодая семья» подошла Авагян по всем условиям, и она подала документы.

«В нашей квартире главное, что она своя! Получилось взять «трешку» на вторичном рынке с ремонтом. Уже переехали. Дальше все постепенно решим. Сейчас обживаемся, знакомимся с районом», — сказала Армине.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.