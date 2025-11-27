Министр строительного комплекса проверил строительство поликлиники в Ногинске

сегодня в 19:08

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский проверил ход строительства комплексной поликлиники для взрослых и детей в Ногинске. Она рассчитана на 500 посещений в смену, сообщает пресс-служба минстроя Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена.

Строительство ведется на участке на улице 2-я Глуховская.

«На объекте задействованы более 300 строителей и 7 единиц техники. Сейчас рабочие завершают монтаж фасада и инженерных сетей, ведут отделочные работы во всех внутренних помещениях, устройство внутренней системы медгазов, пусконаладку лифтового оборудования», — отметил Туровский.

Также ведется поставка на объект медицинского оборудования — рентген, флюорография, маммограф уже на объекте

Площадь поликлиники на 2-й Глуховской составляет 12,8 тыс. кв. м. В ней откроют взрослое отделение на 350 посещений в смену и детское отделение на 150 посещений. Для удобства пациентов и сотрудников на прилегающей территории обустраиваются просторная парковка, места отдыха, проведено озеленение.На прилегающей территории обустроят парковку и зоны отдыха с тротуарами. Также будет выполнено озеленение.

В целом готовность объекта превысила 90%. Открытие поликлиники запланировано в марте 2026 года.

Лечиться и обследоваться здесь смогут более 43 000 человек, в том числе 10 500 юных пациентов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.