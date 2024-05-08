За последние 2 года мигрантов из стран СНГ в структуре покупателей жилой недвижимости на столичном рынке стало заметно меньше, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина.

«В нашей компании их доля в самые благоприятные периоды достигала 5-7% от общего количества заключенных сделок купли-продажи, сегодня не превышает 1-1,5%», — сказала Никитина.

Она отметила, что после начала СВО многие мигранты передумали строить свою жизнь в России, вернулись к себе на родину, выделив 3 ключевые причины подобного решения.

«Во-первых, чаще всего представители стран ближнего зарубежья переезжали в Москву, чтобы получить гражданство и остаться в столице навсегда. Однако теперь многие из них боятся попасть под призыв и оказаться в армии. Во-вторых, отпугнул специалистов из соседних стран рост курса доллара, который снизил их зарплаты в валютном эквиваленте и сделал в нашей стране менее конкурентноспособными», — рассказала риелтор.

В-третьих, по оценке Никитиной, с учетом бурного роста цен на жилую недвижимость в последние 2-3 года квартиры в Москве сегодня просто не по карману многим жителям республик бывшего СССР. Продав жилье у себя в стране, они не всегда могут приобрести даже полноценную однокомнатную квартиру в столице.