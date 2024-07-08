Медсестра из Солнечногорска получила сертификат на приобретение жилья

В Подмосковье продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Медицинская сестра из городского округа Солнечногорск Ольга Полина стала обладателем сертификата на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Поваровской поликлинике Ольга трудится уже 13 лет. О преимуществах данной программы она знала давно, но принять в ней участие смогла с текущего года, так как ранее средний медперсонал не мог оформить бюджетную ипотеку.

«В округе реализуется ряд муниципальных и региональных мер поддержки, направленных на привлечение профессиональных медицинских кадров. Так, при поддержке губернатора Андрея Воробьева врачи, фельдшеры, медсестры, рентгенлаборанты и акушеры получают отличную возможность улучшить свои жилищные условия в рамках программы «Социальная ипотека», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

За восемь лет работы программы более 1 800 человек в Подмосковье успели получить такие сертификаты. В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.