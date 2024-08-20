Медсестра из Подмосковья получила сертификат на программу «Соципотека»

В Московской области вручают свидетельства по программе «Социальная ипотека». 160 сертификатов на приобретение жилья в этом году получат медработники: врачи, фельдшеры и медицинские сестры. Среди них Наталья Потапенко, которая работает операционной медсестрой в ГБУЗ МО «Дмитровская больница» уже 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Наталья Потапенко свой профессиональный путь начинала в Тверской области.

«По сей день я живу в Тверской области. Дорога на работу занимает много времени. Это отнимает силы. Жить и работать все-таки нужно в одном городе, поэтому я пришла к решению приобрести жилье в Московской области. Скорее всего, буду рассматривать вторичный рынок», — говорит она.

Среди медицинских сестер Наталья первая подала заявку на участие в соципотеке. Она рассказывает, как поддерживали ее коллеги.

«Буквально вчера уходила со смены. Все провожали, радовались за меня, просили звонить, делиться эмоциями, впечатлениями, рассказать, как все пройдет», — говорит она.

Примеру Натальи, по ее словам, последовали двое врачей и две медсестры, которые тоже готовятся подать заявку.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.