Медсестра из Королева приобрела жилье по программе «Соципотека»

Программа «Социальная ипотека» помогла медицинской сестре из Королева приобрести собственную квартиру. Семья Евгении с тремя детьми жила в съемной квартире. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Евгения Кузьмина работает уже семь лет. Признается, что считает медицину своим призванием и еще с детства мечтала об этой профессии. За профессионализм, знания и готовность помочь Евгению уважают коллеги и пациенты.

Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, она подала документы и получила сертификат программы «Социальная ипотека».

«Каждый выданный нашим сотрудникам сертификат программы «Социальная ипотека» — это маленькая победа для нашей команды. За период действия программы в Королевской больнице в ней уже участвуют больше 65 медиков и еще два пакета документов находятся сейчас на рассмотрении в правительстве. На своем опыте мы видим, как эффективно работает этот механизм: благодаря решению нашего губернатора Андрея Воробьева, доктора и медицинские сестры получают возможность исполнить свою мечту приобретают собственное жилье и эффективно работают во благо жителей Подмосковья», — сказала заместитель главного врача по кадрам Королевской области Любовь Кошкина.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться здесь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.