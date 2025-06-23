Медбрат из Люберец купил квартиру в ЖК «Новотомилино» по соципотеке

Приняв участие в программе «Социальная ипотека», медбрат приобрел квартиру для своей семьи в городском округе Люберцы. Сергей Петров — медбрат кабинета врача-невролога в детской поликлинике № 2 ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства». Его стаж в медицине составляет более 13 лет. По словам обладателя сертификата, он всегда хотел помогать именно детям, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

«Учиться в институте у меня возможности не было, но я самостоятельно поступил в колледж и закончил его хорошо, можно сказать с отличием. Сейчас в моей работе мне нравится общение с маленькими пациентами и их родителями. Приносит удовольствие, когда ты действительно помогаешь, когда пациенты уходят с улыбкой на лице и благодарят за помощь, это очень приятно», — рассказал медик.

О «Социальной ипотеке» Сергей узнал от коллег, которые уже воспользовались программой. Сейчас медбрат купил для своей семьи просторную трехкомнатную квартиру в строящемся доме.

«Мы будем жить в ЖК «Новотомилино», там тихий, спокойный, зеленый район. С семьей ездили смотреть, посоветовались и решили остановить свой выбор именно на этом варианте. Сдача дома запланирована на декабрь 2026 года, очень ждем, когда сможем отпраздновать новоселье!» — отметил Сергей.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.