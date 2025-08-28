сегодня в 19:12

Мастера приступили к облицовке фасада академии творчества в Ногинске

В городе Ногинск Богородского округа на ул. 3-го Интернационала, 117в, продолжается капитальный ремонт академии творчества (Центра дополнительного образования для детей и взрослых). Строительная готовность объекта составляет более 70%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Фасадные работы завершены на 30%: рабочие проложили утеплитель и сделали металлическое основание для крепления плитки.

Здание будет оформлено в спокойных серых и белых тонах. Рабочие завершают ремонт крыши: уже уложена гидроизоляция и смонтированы парапеты.

Параллельно работы ведут и внутри здания. Ведется черновая отделка помещений, устройство сцены в актовом зале, обустраивают входную группу.

К благоустройству территории рабочие приступят на следующей неделе.

Работы будут завершены до конца года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.