Лурье ждет, что Верховный суд признает сделку с Долиной законной

Адвокат покупательницы жилья Светлана Свириденко отметила, что ее клиентка ждет рассмотрения жалобы в ВС РФ, ибо недвижимость по справедливости должна стать домом для нее и детей.

Ранее юрист заявила, что артистка предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого планировала передать 112 млн рублей частями за три года.

Летом 2024 года Долина заявила, что ее обманули аферисты, заставив продать квартиру в центре Москвы. Мошенники обрабатывали певицу на протяжении 4 месяцев. Чтобы «сохранить деньги», Долиной порекомендовали отправить их на безопасные счета. Для этого деньги, часть из которых, — от продажи имущества, нужно было передать курьеру. Суммарный ущерб оценивается в минимум в 317 млн рублей.

Четверых мошенников поймали и отправили в колонию на 4-7 лет. Каждому выписали штраф на 900 тыс. рублей.

При этом Долина оспорила сделку купли-продажи в суде. В марте Хамовнический суд Москвы восстановил право собственности певицы. После этого Лурье, купившая жилье, оказалась и без денег, и без квартиры. Мосгорсуд и Второй кассационный суд не стали отменять вердикт. Затем Лурье пошла в Верховный суд. Заседание пройдет 16 декабря.

