Лицей в Орехово-Зуевском округе планируют капитально отремонтировать в 2025 году

В Орехово-Зуевском городском округе в следующем году планируют капитально отремонтировать один из корпусов МОУ «Демиховский лицей». Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МОУ «Демиховский лицей» (корпус 2) в городском округе Орехово-Зуевский Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ «Демиховский лицей» (корпус 2) Московская область, Орехово-Зуевский округ, г. Орехово-Зуево, деревня Демихово, ул. Заводская, дом № 7. Работы необходимо произвести в двухэтажном здании 1951 года постройки, площадь которого составляет 1 402,7 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.