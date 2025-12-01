Ликсутов: столичный разработчик привлек льготный кредит для нового производства

Компания «Доза Тех» (в составе НПП «Доза») при поддержке Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства возведет в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке «Алабушево» производственный комплекс для выпуска систем и аппаратуры радиационного контроля. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил (https://www.mos.ru/mayor/themes/13689050/), что поддержку инвесторов в производственной сфере продолжат в рамках стратегии развития промышленности города до 2030 года. Ликсутов уточнил, что по указанию мэра Москвы город содействует локализации на своей территории высокотехнологичных и наукоемких производств.

«При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства московский разработчик оборудования радиационного контроля привлек льготный инвестиционный кредит в размере 2,3 млрд рублей на строительство и оснащение новых площадей», – отметил Ликсутов.

Заммэра добавил, что это позволит компании увеличить поставки продукции для атомных электростанций в России и за границей, атомных ледоколов и модернизированных плавучих энергоблоков.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» был присвоен предприятию «Доза Тех» в 2025 году. Площадь нового комплекса достигнет 18 тыс. кв. м.

«На привлеченные средства инвестор закупит около 100 единиц современного высокопроизводительного оборудования и создаст порядка 500 новых рабочих мест. Планируется, что к 2030 году производственная мощность будущего промышленного объекта составит более 600 изделий в год», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2025 году в Москве максимальный размер льготного инвестиционного кредита был увеличен с 3 до 5 млрд рублей, а срок кредитования – с 3 до 5 лет. При этом компенсация составляет половину ключевой ставки, определенной Центральным банком РФ.

«Строительство второго промышленного комплекса является важным этапом в развитии компании. Запуск «Доза Тех» на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» позволит значительно увеличить объемы производства оборудования для реализации крупных российских и международных проектов», – пояснил генеральный директор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев.

Он уточнил, что статус резидента ОЭЗ открывает перед компанией новые перспективы для развития и сотрудничества в высокотехнологичной среде.

С 2022 года московские компании за счет льготных инвестиционных кредитов привлекли на развитие производств свыше 280 млрд рублей. Для получения льготы необходимо оформить кредитный договор, а затем подать заявку в фонд. После ее одобрения заключается соглашение о финансовой поддержке для возмещения части расходов по уплате процентов по кредиту. Затем, в соответствии со сроками списания процентов, на счет компании в банке-кредиторе переводится требуемая сумма.