Ликсутов: рекреационное пространство открылось в индустриальном парке «Руднево»

На крыше стилобата делового центра индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» открылось новое рекреационное пространство, которое используется в качестве зоны отдыха сотрудников площадки и жителей района, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Особое внимание уделяем благоустройству ОЭЗ „Технополис Москва“. Так, в индустриальном парке „Руднево“ на крыше двухэтажного стилобата делового центра заработало рекреационное пространство для сотрудников ОЭЗ и жителей города. Здесь разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники, а также обустроены зоны для занятий спортом», — уточнил Ликсутов.

Новое рекреационное пространство называется «Техноверанда». Оно расположено по адресу: г. Москва, индустриальный парк «Руднево», корпус 26.

На «Техноверанде» посетители смогут провести время за игрой в настольный теннис или футбол. Тут проводятся различные мероприятия — от занятий йогой и танцевальных мастер-классов до музыкальных викторин. Помимо этого, тут обустроены комфортные рабочие места с розетками и доступом в интернет.