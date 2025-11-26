Ликсутов: московский завод построит новый научно-производственный комплекс

При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) завод «Велфарм-М» привлек льготный инвестиционный кредит на создание производства готовых лекарственных препаратов, сказал заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Поддержка создания новых высокотехнологичных производств на территории города — одна из ключевых задач стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года, утвержденной мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Город стремится сохранять высокую долю частных инвестиций в индустриальный сектор. Благодаря содействию Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ — предприятие „Велфарм-М“ — привлекло инвестиционный кредит в размере 10 млрд рублей по льготной процентной ставке на строительство научно-производственного комплекса. Там будут производить в том числе онкологические, цитостатические, гормональные и орфанные препараты», — прокомментировал Ликсутов.

Соглашение о сотрудничестве в рамках создания многофункционального фармацевтического производства широкого спектра импортозамещающих готовых лекарственных препаратов «Велфарм Групп» и МФППиП заключили на полях ПМЭФ-2025. Новое предприятие возведут на площадке «Алабушево».

«Суммарная площадь нового фармпроизводства составит около 33,8 тыс. кв. м. Благодаря поддержке города компания закупит 1,7 тыс. единиц крупного оборудования и создаст дополнительно тысячу новых рабочих мест», — считает министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кредитные средства для реализации проекта инвестору предоставил Сбербанк. Председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг отметил, что столица — безусловный лидер в создании благоприятных условий для промышленности, особенно в таких высокотехнологичных сферах, как фармацевтика и производство инновационного медицинского оборудования.

«Сбер активно участвует в поддержке бизнеса: только по программе субсидирования от правительства Москвы мы предоставили столичным предприятиям финансирование на сумму 204 млрд рублей. Результат наших совместных усилий налицо: это новые технопарки, современные производства и тысячи рабочих мест для жителей региона», — рассказал Барг.

В 2025 году максимальный размер льготного инвестиционного кредита в Москве был увеличен с 3 до 5 млрд рублей, а срок — с трех до пяти лет. При этом компенсация составляет 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.