Льготная ипотека в России снова начнет работать

Отмена механизма лимитов по «семейной ипотеке» означает, что ипотека опять станет доступнее. Это может, в свою очередь, повлиять на стоимость жилья, заявила РИАМО инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

19 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что по семейной и сельской ипотекам не должно быть никаких лимитов. Глава государства подчеркнул, что в правительстве уже эту тему обсуждали.

«Слова президента РФ об отмене лимитов на льготную ипотеку (семейную) означают повышение доступности ипотеки, что обеспечит на нее дополнительный спрос. В таких условиях цены на жилье не будут падать, а могут сначала стабилизироваться, а потом снова начать расти», — считает она.

Кузнецова считает, что льготная ипотека опять заработает в полную силу, а условия по ней могут оставить прежними.

При отсутствии выгодных условий покупки жилья цены на недвижимость могли бы снизится, добавляет она.

Ранее в Минфине России сообщили, что с учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии ведомство подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов.