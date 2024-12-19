Путин: никаких лимитов по семейной ипотеке в РФ не будет

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что по семейной и сельской ипотекам не должно быть никаких лимитов.

Глава государства подчеркнул, что в правительстве уже эту тему обсуждали.

«Мне было обещано, и я это проверю, что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства, для банков это только в удовольствие должно быть: получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой возмещает государство. Поэтому никаких лимитов не должно быть», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.