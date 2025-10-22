Квалификация и владение языком: почему могут отказать в аренде жилья

Юрист, нотариус Елена Образцова заявила, что в правовом поле может быть несколько причин для отказа в аренде жилья иностранцам, например, из-за плохого владения русским языком, сообщает RT .

«Если один из участников сделки не владеет русским языком или владеет им недостаточно хорошо для понимания всех юридических аспектов, нотариус откажет в совершении действия и предложит прийти с профессиональным переводчиком», — сказала специалист.

По ее словам, далее нотариус уже оценит профессиональный уровень переводчика. Потребуется предъявление диплома или другого свидетельства, подтверждающего владение языком.

Специалист подчеркнула, что переводчик должен будет передавать иностранному гражданину все детали обсуждения во время нотариального заверения сделки.

Он должен переводить как разъяснения нотариуса, так и высказывания другой стороны. Кроме того, переводчик обеспечит участнику сделки перевод текста подписываемого документа. Это можно сделать в устной форме. Альтернативным вариантом является изначальное составление текста договора на обоих языках.

