Крупнейший российский аудитор нашел новую штаб-квартиру в Москве

Аудиторская компания Kept переедет в штаб-квартиру у метро «Динамо» в Москве

Аудиторская компания Kept (бывшая KPMG) договорилась об аренде 10,5 тыс. кв. м в комплексе Alcon III. Он находится на Ленинградском проспекте в Москве рядом со станцией метро «Динамо», сообщает РБК.

Компания может переехать в новый бизнес-центр уже во второй половине этого года. Помимо этого, планируется предложить часть площадей тут в субаренду.

В Kept сведения о смене офиса подтвердили. Компания искала в аренду современное, не высотное и отдельно стоящее здание с хорошим расположением, пояснил ее представитель. Также фирма учитывала экономическую эффективность.

Kept является крупнейшей аудиторской российской компанией по выручке по итогам 2022 года. За тот год выручка достигла 11,7 млрд рублей.

Сама Kept ранее была частью международной консалтинговой компании KPMG. Та в 2022 году на фоне начала СВО объявила об уходе из РФ.