Краснодарский край построит КПО мощностью 350 тыс т

Краснодарский край вошел в перечень регионов, которым разрешено заключать концессионные договоры на создание объектов для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) без проведения конкурса. Эта возможность предусмотрена механизмом, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 20 марта 2025 года № 649-р. В рамках проекта в регионе планируется построить мусоросортировочный комплекс «Туапсе» с ежегодной мощностью 350 тыс. т ТКО. Из этого объема около 110 тыс. т будут перерабатываться методом компостирования. Общие инвестиции в проект составят порядка 7,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба РЭО.

«Решение Правительства передать 19 регионам право заключать концессии без конкурсных процедур уже демонстрирует свою эффективность. За короткий срок субъекты смогли подготовить конкретные проекты, и Краснодарский край — один из таких примеров. Сегодня концессия — это наиболее эффективный механизм реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО. Мы продолжим поддерживать регионы на всех этапах — от проработки модели до ввода объектов в эксплуатацию», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Краснодарский край стал третьим субъектом, готовым к реализации проекта по строительству современного комплекса по обращению с отходами в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Концессионером выступит ООО «Краснодарский региональный экологический оператор».

В настоящее время регион завершает формирование необходимого пакета документов. Российский экологический оператор оказывает методическую и экспертную поддержку, включая разработку финансово-экономической модели и юридическую проверку соглашения.

Реализация проекта позволит Краснодарскому краю значительно увеличить мощности инфраструктуры по обращению с отходами, сократить объемы захоронения и повысить уровень утилизации ТКО.

Механизм, введенный распоряжением № 649-р, дает возможность 19 регионам ускоренно реализовывать проекты по созданию объектов обработки и утилизации ТКО суммарной мощностью до 5 миллионов тонн в год.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — выстроить комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот.