сегодня в 12:22

Компания «Альфа-капитал» приобрела почти 16 тысяч кв м складов в Подмосковье

Управляющая компания «Альфа-капитал», входящая в «Альфа-групп», приобрела у холдинга «Строительный альянс» 15,7 тыс. кв. м складов в комплексе Industrial City. Он находится в строящемся логопарке «Коледино» в Подмосковье, сообщает РИА Новости .

16 помещений в 2025 году войдут в закрытый фонд «Альфа промышленные парки», которым управляет «Альфа-капитал». Арендаторов на эти площадки пока не нашли, сообщают «Ведомости». Консультанты оценили стоимость помещений в 1,5–1,7 млрд рублей.

«Альфа-капитал» с 1996 года занимается управлением закрытыми фондами недвижимости. Стоимость активов компании на данный момент составляет 974 млрд рублей.

Ранее зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что индустриальная инфраструктура региона позволила создать более 92 тыс. рабочих мест на предприятиях-резидентах, локализовавшихся на этих территориях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций <...>, мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.