Более 92 тыс рабочих мест создано на инфраструктурных площадках Подмосковья

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что индустриальная инфраструктура Московской области — ОЭЗ, индустриальные парки и технопарки — позволила создать более 92 тыс. рабочих мест на предприятиях-резидентах, локализовавшихся на этих территориях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Развитая промышленная инфраструктура — залог высокой инвестиционной активности в нашем регионе, где ежегодно запускаются порядка 450 новых предприятий. Инфраструктурные площадки Подмосковья, предполагающие не только готовую необходимую для развития предприятий инфраструктуру, но и налоговые льготы для резидентов ОЭЗ, стали местом работы для 2,3 тыс. компаний, которые уже сейчас создали более 92 тыс. рабочих мест. И это уже фактически созданные рабочие места. Также на этих площадках планируется создать еще более 66 тыс. новых рабочих мест», — рассказала зампред Зиновьева.

Также она напомнила, что фактический общий объем инвестиций, вложенный предприятиями на территории инфраструктурных площадок Подмосковья, уже превысил 750 млрд рублей, а заявленные инвестиции составляют более 960 млрд рублей.

Интерес производственников к таким площадкам продолжает расти и подталкивает дальнейшее развитие инфраструктуры. Так, в Подмосковье планируется открыть новые индустриальные парки.

Посмотреть свободные локации для размещения бизнеса, в том числе на площадках индустриальной инфраструктуры Московской области, можно на инвестиционной карте региона, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.