Княжевская: выпущены градостроительные планы участков под ИЖС в Новой Москве

В столице были выпущены градостроительные планы для возведения домов под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на территории Новой Москвы, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству мегаполиса (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Градостроительные планы пяти земельных участков, расположенных в ТиНАО, были выпущены Москомархитектурой.

По ее словам, на земельных участках общей площадью 0,64 га можно возвести дома с гаражом и другими хозстроениями предельной площадью 900 кв. м.

«Три участка из списка располагаются в деревне Тетеринки на берегу живописной реки Десенки, это земельные участки 65А, 81 и 1. Оставшиеся два (земельные участки 12в и 13в) находятся чуть севернее, в деревне Белоусово», — сказала Княжевская.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее заявлял, что Москомархитектура с начала года выпустила около 4 тыс. градостроительных планов земельных участков для строительства на них частных жилых домов.